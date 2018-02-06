Казахский клуб назвал донецкий "Олимпик" командой из ДНР

Вскоре представители "Кайсара" исправили свою ошибку.

Казахский клуб "Кайсар", занявший в последнем чемпионате Казахстана шестое место, оскандалился, информируя о грядущих товарищеских матчах своей команды, сообщает Isport.

Анонсируя ближайшие контрольные матчи, "Кайсар" отметил, что 9 февраля сыграет товарищеский матч с донецким "Олимпиком".

Все бы ничего, но напротив украинского клуба был оставлен флаг так называемой "ДНР".

Спустя время в Кайсаре осознали ошибку и исправили флаг страны на правильный.