Казахский клуб назвал донецкий "Олимпик" командой из ДНР
13:37, 06 февраля 2018Футбол
440 0
Вскоре представители "Кайсара" исправили свою ошибку.
ФК Олимпик
Казахский клуб "Кайсар", занявший в последнем чемпионате Казахстана шестое место, оскандалился, информируя о грядущих товарищеских матчах своей команды, сообщает Isport.
Анонсируя ближайшие контрольные матчи, "Кайсар" отметил, что 9 февраля сыграет товарищеский матч с донецким "Олимпиком".
Все бы ничего, но напротив украинского клуба был оставлен флаг так называемой "ДНР".
Спустя время в Кайсаре осознали ошибку и исправили флаг страны на правильный.
"Кайсар" принял донецкий "Олимпик" за команду из ДНР / instagram.com/kaysar_kyzylorda/
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter