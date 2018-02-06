Казахский клуб назвал донецкий "Олимпик" командой из ДНР

13:37, 06 февраля 2018
Футбол
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Анонсируя ближайшие контрольные матчи, "Кайсар" отметил, что 9 февраля сыграет товарищеский матч с донецким "Олимпиком".

Все бы ничего, но напротив украинского клуба был оставлен флаг так называемой "ДНР".

Спустя время в Кайсаре осознали ошибку и исправили флаг страны на правильный.

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Теги: #Олимпик Донецк УПЛ#Олимпик против Кайсара товарищеский матч