Новым наставником украинца Коваля в "Депортиво" стал легендарный голландец Зеедорф

Легенда "Милана" подписал с испанской командой контракт до конца нынешнего сезона.

Главным тренером «Депортиво» назначен известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф.

Об этом сообщает сайт клуба.

Бывший игрок и наставник «Милана» подписал с испанской командой контракт до конца нынешнего сезона.

Читайте такжеВратарь "Динамо" Коваль перешел в испанский "Депортиво" (видео)Отметим, что в январе ряды "Депортиво" пополнил украинский голкипер Максим Коваль, который перешел в команду из Ла-Коруньи из "Динамо" на правах аренды.

Пост главного тренера «Депортиво» стал вакантным в минувшее воскресенье, когда было объявлено об отставке Кристобаля Паррало. После 22 туров чемпионата Испании команда занимает 18-е место в турнирной таблице.

Кларенс Зеедорф - легендарный игрок, который навсегда вошел в историю Лиги чемпионов как футболист, побеждавший в этом турнире в составе трех разных клубов - в "Аяксе" (1995 год), "Реале" (2000) и "Милане" (2003, 2007).