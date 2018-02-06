"Челси" потерпел второе подряд поражение с разгромным счетом в чемпионате Англии

Для боссов лондонского клуба это может стать последней каплей, чтобы уволить тренера команды Антонио Конте.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Уотфорд" одержал разгромную победу над "Челси" со счетом 4:1.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Игра прошла в Уотфорде на стадионе "Викаридж Роуд". Уже на 30-й минуте "Челси" остался в меньшинстве после удаления Тьему Бакайоко. "Уотфорд" забил первый мяч с пенальти, который точно реализовал капитан команды Трой Дини на 42-й минуте.

В концовке зрители увидели целый фейерверк голов. Эден Азар сравнял счёт дальним ударом в нижний угол (82-я минута). Однако "Уотфорд" было не остановить. Голы в свой актив записали Дарил Янмат, Жерар Деулофеу и Роберто Перейра, обеспечив сенсационный результат - разгром действующего чемпиона Англии.

Очередное поражение (в предыдущем туре "Челси" также проиграл - 0:3 "Борнмуту") может оказаться последним для тренера "Синих" Антонио Конте, которому, по данным СМИ, руководство уже ищет замену.

"Челси" опустился в турнирной таблице с третьего на четвертое место, пропустив вперед "Ливерпуль". "Уотфорд" занимает 11-ю позицию.