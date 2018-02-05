"Заря" объявила о подписании бразильского вратаря
17:08, 05 февраля 2018
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20-летний голкипер Луис Фелипе подписал с луганским коллективом контракт на три года.
Луис Фелипе (слева) / Twitter
Бразильский вратарь Луис Фелипе стал игроком «Зари».
Об этом сообщает официальный сайт луганчан.
Соглашение с голкипером рассчитано на три года.
Интересно, что «Заря» является его первым взрослым клубом, так как 20-летний Фелипе выступал лишь за молодежную команду «Интернасьоналя» (Бразилия).
Еще одним новичком "Зари" должен стать бывший нападающий молодежной команды «Манчестер Сити» Давид Фопала.
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