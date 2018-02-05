"Заря" объявила о подписании бразильского вратаря

17:08, 05 февраля 2018 Футбол 40

20-летний голкипер Луис Фелипе подписал с луганским коллективом контракт на три года.

Бразильский вратарь Луис Фелипе стал игроком «Зари». Об этом сообщает официальный сайт луганчан. Соглашение с голкипером рассчитано на три года. Интересно, что «Заря» является его первым взрослым клубом, так как 20-летний Фелипе выступал лишь за молодежную команду «Интернасьоналя» (Бразилия). Еще одним новичком "Зари" должен стать бывший нападающий молодежной команды «Манчестер Сити» Давид Фопала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter