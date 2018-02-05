Аргентинский футболист угрожал тренеру пистолетом, требуя места в составе

После случившегося наставник ушел в отставку.

Футболист аргентинского клуба «Эскуэла Президенте Рока» Цезарь Пагани удерживал тренера Кристиана Нейру под дулом пистолета ради места в составе.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, во время тренировки Пагани наставил оружие на Нейру и стал требовать включить его в стартовый состав. «Я работаю в этом клубе более 45 лет, но ничего подобного со мной никогда не случалось», — заявил тренер.

По словам президента футбольной команды, после случившегося Нейра ушел в отставку. Он также добавил, что Пагани уже просил знакомого угрожать одноклубнику. Расследованием инцидента занялась полиция.

«Эскуэла Президенте Рока» базируется в Буэнос-Айресе и выступает в низших лигах Аргентины.