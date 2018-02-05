Аргентинский футболист угрожал тренеру пистолетом, требуя места в составе
11:56, 05 февраля 2018Футбол
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После случившегося наставник ушел в отставку.
Футболист Цезарь Пагани угрожал тренеру пистолетом / mundod.lavoz.com.ar
Футболист аргентинского клуба «Эскуэла Президенте Рока» Цезарь Пагани удерживал тренера Кристиана Нейру под дулом пистолета ради места в составе.
Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, во время тренировки Пагани наставил оружие на Нейру и стал требовать включить его в стартовый состав. «Я работаю в этом клубе более 45 лет, но ничего подобного со мной никогда не случалось», — заявил тренер.
По словам президента футбольной команды, после случившегося Нейра ушел в отставку. Он также добавил, что Пагани уже просил знакомого угрожать одноклубнику. Расследованием инцидента занялась полиция.
«Эскуэла Президенте Рока» базируется в Буэнос-Айресе и выступает в низших лигах Аргентины.
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