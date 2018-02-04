Украинец Чигринский забил мяч за АЕК в принципиальном дерби с "Олимпиакосом" в Греции (видео)
23:46, 04 февраля 2018
159 0
АЕК - соперник киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.
Украинец Дмитрий Чигринский забил гол в принципиальном матче с "Олимпиакосом" / facebook.com/pg/AEK.FC.OFFICIAL
Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский отличился забитым мячом в принципиальном дерби в чемпионате Греции в ворота «Олимпиакоса».
Украинец на 87-й минуте сравнял счет в поединке, а на 90-й минуте его команда вырвала победу, благодаря которой поднялась на второе место в турнирной таблице.
Напомним, что вскоре АЕКу предстоит сыграть с киевским «Динамо» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Тем временем "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Испании сегодня провело спарринг с "Академией Пушкаша" (Венгрия) и уступило - 2:3.
Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы АЕК - "Динамо" состоится 15 февраля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter