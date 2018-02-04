Украинец Чигринский забил мяч за АЕК в принципиальном дерби с "Олимпиакосом" в Греции (видео)

23:46, 04 февраля 2018
Футбол
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Украинец Дмитрий Чигринский забил гол в принципиальном матче с

Украинец на 87-й минуте сравнял счет в поединке, а на 90-й минуте его команда вырвала победу, благодаря которой поднялась на второе место в турнирной таблице.

Напомним, что вскоре АЕКу предстоит сыграть с киевским «Динамо» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. 

Тем временем "Динамо" в рамках тренировочного сбора в Испании сегодня провело спарринг с "Академией Пушкаша" (Венгрия) и уступило - 2:3.

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы АЕК - "Динамо" состоится 15 февраля.

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Теги: #АЕК - Динамо#Чигринский АЕК