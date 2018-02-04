"Тоттенхэм" в боевой игре с "Ливерпулем" спасся от поражения благодаря скандальным решениям судьи

В концовке поединка арбитр назначил два пенальти в ворота "мерсисайдцев".

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги состоялся центральный поединок - "Ливерпуль" принимал "Тоттенхэм". В поединке была зафиксирована боевая ничья - 2:2.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Уже на 3-й минуте форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах вывел хозяев вперед - 1:0. Первый тайм так и завершился. На 80-й минуте Виктор Ваньяма мощнейшим ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. Тут же "Шпоры" могли выйти вперед, но капитан гостей Харри Кейн не реализовал пенальти.

Супердраматичная развязка наступила уже в компенсированное время. Салах забил еще один мяч, обыграв в штрафной площадке четырех игроков соперника. Но победа уплыла из рук "Ливерпуля" буквально в последние мгновения игры, когда в ворота подопечных Юргена Клоппа был назначен еще один 11-метровый, вызвавший бурю негодования у команды "Красных". На этот раз Кейн был точен и принес "Тоттенхэму" ничью - 2:2.

"Ливерпуль" занимает третье место в таблице с 51 очком. "Тоттенхэм" - на пятой позиции (49 очков). Однако "Челси", имеющий 50 пунктов, имеет матч в запасе.