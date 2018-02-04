Соперник "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов "Рома" выиграла впервые за семь матчей

Римляне не побеждали во всех турнирах полтора месяца.

Соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» в матче 23-го тура итальянской Серии А на выезде обыграла «Верону» и таким образом добыла первую победу за последние семь матчей в чемпионате Италии.

Римляне открыли счет уже на стартовой минуте поединка. Турецкий легионер «Волков» Дженгиз Ундер забил ударом в ближний угол. Этот гол оказался единственным в матче, сообщает Xsport.

В турнирной таблице Серии А «Рома» продолжает идти на пятом месте, сократив отставание от «Интера», занимающего 4-ю строчку, до одного очка.

«Верона» – «Рома» 0:1

Гол: Дженгиз 1.

«Рома»: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини, Стротман, Наингголан, Дженгиз (Жерсон 70), Джеко (Дефрель 89), Эль-Шаарави (Перотти 78).

Удаления: Пеллегрини 51.

Отметим, что до этого римляне имели продолжительную безвыигрышную серию, которая насчитывала семь матчей. Предыдущий раз "Рома" побеждала аж 16 декабря.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится 21 февраля в Харькове.