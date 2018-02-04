Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Киеве

13:49, 04 февраля 2018
Футбол
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adidas.com

Об этом сообщает Sport Arena.

В интернет-магазине бренда появились две версии мяча — для матчей и для тренировок.

На мяче изображены классические звезды турнира Лиги чемпионов, а также присутствуют цвета украинского флага.

Мяч появился в интернет-магазине 2 февраля и приобрести его можно за 165 долларов (по текущему курсу — 4575 гривен).

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.

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Теги: #мяч финала Лиги чемпионов в Киеве