Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Киеве

Стоимость мяча - 165 долларов.

Компания Adidas представила мяч для финального матча Лиги чемпионов-2017/18, который состоится в Киеве.

Об этом сообщает Sport Arena.

В интернет-магазине бренда появились две версии мяча — для матчей и для тренировок.

На мяче изображены классические звезды турнира Лиги чемпионов, а также присутствуют цвета украинского флага.

Мяч появился в интернет-магазине 2 февраля и приобрести его можно за 165 долларов (по текущему курсу — 4575 гривен).

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.