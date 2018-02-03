Киевское "Динамо" сыграло вничью со шведским "Эстерсундом" в контрольном матче

Игра завершилась со счетом 2:2.

В испанской Марбелье завершился очередной контрольльный матч в зимнее межсезонье киевского "Динамо", в котором команда Александра Хацкевича сыграла вничью со шведским "Эстерсундом", сообщает официальный сайт украинской команды.

Игра завершилась со счетом 2:2.

Киевляне более активно начали матч и уже на 14-й минуте Николай Морозюк открыл счет. Тем не менее, в концовке тайма шведы забили сразу два гола, 1:2.

Впрочем, во втором тайме "белу-голубые" сумели избежать поражения. На 50-й минуте отличился Жуниор Мораэс.

Таким образом, команда в третий раз сыграла вничью в нынешнее зимнее межсезонье, при двух поражениях и только одной победе.

Завтра, в воскресенье, 4 февраля, "Динамо" сыграет против Академии Пушкаша.