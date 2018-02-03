Киевское "Динамо" сыграло вничью со шведским "Эстерсундом" в контрольном матче
19:41, 03 февраля 2018
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Игра завершилась со счетом 2:2.
"Динамо" сыграло вничью с "Эстерсундом" / twitter.com/dynamokyiv
В испанской Марбелье завершился очередной контрольльный матч в зимнее межсезонье киевского "Динамо", в котором команда Александра Хацкевича сыграла вничью со шведским "Эстерсундом", сообщает официальный сайт украинской команды.
Игра завершилась со счетом 2:2.
Киевляне более активно начали матч и уже на 14-й минуте Николай Морозюк открыл счет. Тем не менее, в концовке тайма шведы забили сразу два гола, 1:2.
Впрочем, во втором тайме "белу-голубые" сумели избежать поражения. На 50-й минуте отличился Жуниор Мораэс.
Таким образом, команда в третий раз сыграла вничью в нынешнее зимнее межсезонье, при двух поражениях и только одной победе.
Завтра, в воскресенье, 4 февраля, "Динамо" сыграет против Академии Пушкаша.
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