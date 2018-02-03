Коноплянка забил за "Шальке" впервые с августа в Бундеслиге

18:30, 03 февраля 2018
Футбол
450 0
Коноплянка забил гол в Бундеслиге впервые с августа прошлого года / bundesliga.com

Коноплянка открыл счет точным ударом на 24-й минуте, завершив многоходовую комбинацию своей команды. При этом, вратарь соперников допустил грубую ошибку. Долгое время хозяева удерживали победный счет.

Тем не менее, на 79-й минуте игроки "Вердера" сравняли счет, а уже в добавленное арбитром время - на 90+3 минуте - гости вырвали победу, 1:2.

Гол Коноплянки стал первым для украинца в немецкой Бундеслиге с августа 2017 года.

На данный момент, на счету "Шальке" 34 очка в 21 матче и 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Коноплянка забивает за Шальке#Коноплянка гол Бундеслига