Коноплянка забил за "Шальке" впервые с августа в Бундеслиге
18:30, 03 февраля 2018Футбол
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Матч против "Вердера" завершился поражением - 1:2.
Коноплянка забил гол в Бундеслиге впервые с августа прошлого года / bundesliga.com
В Гельзенкирхене завершился матч чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором "Шалько-04" принимал "Вердер" из Бремена и проиграл, а единственный гол в составе команды забил украинский легионер Евгейни Коноплянка, сообщает официальный сайт соревнований.
Коноплянка открыл счет точным ударом на 24-й минуте, завершив многоходовую комбинацию своей команды. При этом, вратарь соперников допустил грубую ошибку. Долгое время хозяева удерживали победный счет.
Тем не менее, на 79-й минуте игроки "Вердера" сравняли счет, а уже в добавленное арбитром время - на 90+3 минуте - гости вырвали победу, 1:2.
Гол Коноплянки стал первым для украинца в немецкой Бундеслиге с августа 2017 года.
На данный момент, на счету "Шальке" 34 очка в 21 матче и 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
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