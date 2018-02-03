Коноплянка забил за "Шальке" впервые с августа в Бундеслиге

Матч против "Вердера" завершился поражением - 1:2.

В Гельзенкирхене завершился матч чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором "Шалько-04" принимал "Вердер" из Бремена и проиграл, а единственный гол в составе команды забил украинский легионер Евгейни Коноплянка, сообщает официальный сайт соревнований.

Коноплянка открыл счет точным ударом на 24-й минуте, завершив многоходовую комбинацию своей команды. При этом, вратарь соперников допустил грубую ошибку. Долгое время хозяева удерживали победный счет.

Тем не менее, на 79-й минуте игроки "Вердера" сравняли счет, а уже в добавленное арбитром время - на 90+3 минуте - гости вырвали победу, 1:2.

Гол Коноплянки стал первым для украинца в немецкой Бундеслиге с августа 2017 года.

На данный момент, на счету "Шальке" 34 очка в 21 матче и 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги.