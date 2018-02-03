"Шахтер" выиграл в товарищеском матче у пражской "Славии" на сборе в ОАЭ

Игра завершилась со счетом 3:2.

В Дубае на стадионе "Аль-Рашиде" (ОАЭ) завершился контрольный матч в рамках зимнего межсезонного сбора, в котором донецкий "Шахтер" обыграл чешскую "Славию" из Праги, сообщает официальный сайт горняков.

Игра завершилась со счетом 3:2.

"Шахтер" первым пропустил гол, на затем переломил ход встречи м вел игру на протяжении большей части времени матча.

На 17-й минуте Стох ударом со своей половины поля перебросил вышедшего из ворот Пятова и открыл счет в матче - 0:1. А уже на 30-й минуте Исмаили сравнял счет. В этой комбинации у горняков получился выход из-под прессинга, рывок левого защитника, обыгрыш Тайсона с Феррейрой и удар - Коларж парировал, но на добивании был 31-й номер "горняков". А в концовке тайме, на 39-й минуте, Додо дал вектор атаке дончан, Фред выполнил забегание в лицевую, получил мяч от Бернарда и подал, а Феррейра завис в воздухе и точно пробил головой - 2:1.

Вскоре после перерыва, на 52-й минуте, Шкода головой замкнул подачу ван Бурена и сравнял счет. Но, на 59-й минуте, Марлос в центре шикарно развернулся с мячом, оставив за спиной защитников, и вывел на удар Феррейру, - Факундо безупречно пробил мимо кипера в угол - 3:2..

В оставшееся время горняки сумели сохранить контроль над мячом и преимущество в счете, добыв победу на зимнем сборне в ОАЭ.

Следующие матчи "Шахтер" проведет 6-7 февраля против китайского "Цзянсу Сунин" и шведского АИКа.