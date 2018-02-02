Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на плей-офф Лиги чемпионов

17:50, 02 февраля 2018
Футбол
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Полный состав команды выглядит следующим образом.

Вратари: Браво, Эдерсон.

Защитники: Данило, Компани, Менди, Отаменди, Стоунз, Уокер, Ляпорт, Зинченко.

Полузащитники: Делф, де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Сане, Стерлинг, Б. Силва, Д. Сильва, Туре.

Нападающий: Агуэро, Жезус.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится со швейцарским «Базелем». Матчи пройдут 13 февраля и 7 марта.

Как сообщал УНИАН, накануне Зинченко отыграл полный матч тура АПЛ в составе "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича" и получил высокие оценки прессы и специалистов.

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Теги: #Зинченко Манчестер Сити Лига чемпионов