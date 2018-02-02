Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на плей-офф Лиги чемпионов
17:50, 02 февраля 2018Футбол
295 0
Украинский футболист сможет принять участие в матчах главного еврокубка.
Зинченко сможет претндовать на попадание в состав "Мансити" в ЛЧ / twitter.com
21-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко попал в заявку английской команды на матчи плей-офф Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.
Полный состав команды выглядит следующим образом.
Вратари: Браво, Эдерсон.
Защитники: Данило, Компани, Менди, Отаменди, Стоунз, Уокер, Ляпорт, Зинченко.
Полузащитники: Делф, де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Сане, Стерлинг, Б. Силва, Д. Сильва, Туре.
Нападающий: Агуэро, Жезус.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится со швейцарским «Базелем». Матчи пройдут 13 февраля и 7 марта.
Как сообщал УНИАН, накануне Зинченко отыграл полный матч тура АПЛ в составе "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича" и получил высокие оценки прессы и специалистов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter