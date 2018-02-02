Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на плей-офф Лиги чемпионов

Украинский футболист сможет принять участие в матчах главного еврокубка.

21-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко попал в заявку английской команды на матчи плей-офф Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

Полный состав команды выглядит следующим образом.

Вратари: Браво, Эдерсон.

Защитники: Данило, Компани, Менди, Отаменди, Стоунз, Уокер, Ляпорт, Зинченко.

Полузащитники: Делф, де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Сане, Стерлинг, Б. Силва, Д. Сильва, Туре.

Нападающий: Агуэро, Жезус.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится со швейцарским «Базелем». Матчи пройдут 13 февраля и 7 марта.

Как сообщал УНИАН, накануне Зинченко отыграл полный матч тура АПЛ в составе "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича" и получил высокие оценки прессы и специалистов.