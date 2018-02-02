"Шахтер" заявил четырех новичков на матчи Лиги чемпионов

15:46, 02 февраля 2018
Футбол
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facebook.com/fcshakhtar

В 1/8 финала горняки сыграют с итальянской "Ромой" (Рим).

Фомин и Танковский провели первую часть сезона в "Мариуполе", но зимой "горняки" взяли их на просмотр в команду Паулу Фонсеки. При этом Танковский изначально принадлежит Шахтеру, а Фомин был игроком "Мариуполя". Ранее сегодня "горняки" объявили о их возвращении в команду.

Матвиенко был основным левым защитником "Ворсклы", где также играл в аренде из "Шахтера". Зимой донецкий клуб вернул игрока себе, поскольку запасной левый бек Марсио Азеведо перешел в греческий ПАОК и на эту позицию остался лишь Исмаили.

Додо был подписан на позицию правого защитника, где большую часть сезона играл Богдан Бутко из-за приостановки Дарио Срной карьеры. 

Первый матч против римлян состоится 21 февраля в Харькове. Ответный — 13 марта в Риме.

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Теги: #Шахтер - Рома Лига чемпионов#Шахтер дозаявил новичков ЛЧ
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