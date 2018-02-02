"Динамо" заявило Самбрано, Хлебаса и Шабанова на матчи Лиги Европы

Руслан Ротань и Беньямин Вербич не смогут помочь киевской команде в еврокубках

Киевское «Динамо» внесло изменения в заявку на Лигу Европы, исключив из нее футболистов, уже покинувших команды, а также заявив троих новичков, сообщает Sport.ua со ссылкой на УЕФА.

Заявка «Динамо» выглядит следующим образом:

Голкиперы (3):

1. Георгий Бущан

33. Владимир Маханьков

72. Артур Рудько

Защитники (10):

2. Карлос Самбрано

4. Александар Пантич

9. Николай Морозюк

23. Йосип Пиварич

26. Никита Бурда

30. Артем Шабанов

34. Евгений Хачериди

42. Виталий Миколенко

44. Тамаш Кадар

94. Томаш Кендзера

Полузащитники (11):

8. Владимир Шепелев

15. Виктор Цыганков

16. Сергей Сидорчук

18. Никита Корзун

19. Денис Гармаш

20. Олег Гусев

25. Дерлис Гонсалес

29. Виталий Буяльский

40. Николай Шапаренко

45. Евгений Смирный

47. Роман Вантух

48. Богдан Леднев

Нападающие (5):

11. Жуниор Мораес

13. Дмитрий Хлебас

41. Артем Беседин

43. Назарий Русин

70. Дьемерси Мбокани

Отметим, что Руслан Ротань и Беньямин Вербич не могут быть дозаявлены на Лигу Европы, так как выступали за другие клубы в групповом этапе турнира, пробившись с ними в плей-офф.

В 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с греческим АЕКом. Первый матч состоится 15 февраля (Афины), а ответный - 22-го (Киев).