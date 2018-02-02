Ярмоленко надели на ногу специальный сапог - месяц на костылях

12:26, 02 февраля 2018
Футбол
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Ярмоленко месяц будет ходить на костылях / bvb.de

— Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу, — сказал Андрей. — Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошел в обводку и сразу почувствовал — что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе — ничего там такого не было.

"После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне надели специальный сапог — месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно…", - добавил игрок.

В этом сезоне 28-летний полузащитник сыграл 24 матча, забил 6 мячей и отдал 4 голевых паса.

Как сообщал УНИАН, футболист сборной Украины и немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Адреяй Ярмоленко получил травму в матче Бундеслиги против "Фрайбурга", который состоялся в минувшие выходные. Сообщалось, что игрок выбыл на несколько недель.

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