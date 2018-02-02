В Польше фанаты футбольной "Вислы" зверски убили болельщика "Краковии"

Ультрас двух клубов враждуют уже много лет подряд.

18-летний фанат Краковии был зверски убит болельщиками Вислы, сообщает Isport со ссылкой на Fakt.pl.

По информации издания, вечером 30 января Милош подвергся нападению со стороны группы людей, вооруженных ножами, топорами и мачете.

Болельщики краковского клуба отчаянно пытались помочь Милошу, сдавая кровь ему на переливание. Но несмотря на их помощь, а также усилия врачей, спасти его не удалось.

По предварительным сведениям полиции, нападение на болельщика было спланированным и интерпретируется как хулиганство.

Примечательно, что отец погибшего Милоша сделал обращение к другим болельщикам не мстить за смерть сына. Он не хочет, чтобы вследствие хулиганских разборок пострадала еще одна семья.

Между фанами "Краковии" и "Вислы" существует открытая неприязнь, которая часто доходит до столкновений и драк. В январе 2011-го болельщиками "Вислы" также был убит фан "Краковии". В результате расследования была обнаружена причастность к убийству 11 фанов, которые получили от 8 до 10 лет тюремного заключения.