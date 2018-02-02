Трансферная зима-2018: отток украинцев и обмены в элитных клубах

Главные новости в нынешнее трансферное окно приходили достаточно равномерно. Не было такого, чтобы ведущие клубы Европы заметно осторожничали и не хотели даже приоткрывать карт. Это окно было во многом необычным, гранды старались не затягивать вопросы перехода нужных им игроков, а все делали с солидным запасом.

Так, самый громкий трансфер нынешней зимы случился еще в начале января, когда «Барселона» официально объявила о переходе Филиппе Коутиньо. Трансфер, который планировался еще с лета, стал возможным только в нынешнее межсезонье. «Сине-гранатовые» продали своего звездного нападающего Неймара во французский ПСЖ за баснословные деньги и сумели-таки уговорить руководство «Ливерпуля» отдать свою главную звезду. Тандем Месси – Неймар распался, зато теперь у Лео (и команды в целом) появился отличный партнер сзади, который так необходим классному нападающему.

После приобретения самого дорого игрока в своей истории (120 млн евро + 40 млн бонусами), «Барселона» теперь может маневрировать. Вариантов – масса. Самый вероятный состоит в том, что игрок пришел на замену Андресу Иньесте. А впереди, при этом, будут действовать Месси, Суарес и Дембеле.

Впрочем, этот трансфер - абсолютное исключение из правил для испанского футбола в нынешнее зимнее окно. Даже с учетом него, клубы Примеры, в общей сложности, уступили Премьер-лиге и по сумме покупок (276,7 млн. евро против 452,45), и по сумме продаж (163,58 против 368). Один переход лидера дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в лондонский «Арсенал» стоил «канонирам» 63,75 млн евро. Лучший бомбардир и безусловный лидер дортмундцев должен заметно усилить атакующий потенциал команды, которая сейчас совсем не блещет в АПЛ. Да и французский наставник лондонского клуба Арсен Венгер уже давно приучил всех к тому, что клубных денег на ветер не бросает. «Арсенал» собирает чемпионский состав, чтобы уже в ближайшее время громко заявить о себе.

Отметились англичане в нынешнее окно и громкими обменами. Так Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», а Генрих Мхитарян последовал в обратном направлении. При этом, оба игрока явно выиграли в данном случае. Обе команды, безусловно топовые. И сказать, что они меняют «шило на мыло», язык не повернется. У Санчеса заканчивался контракт с «Арсеналом», и игрок чувствовал, что засиделся в Лондоне. Еще раньше он едва не перешел в другой клуб из Манчестера – «Сити», но в это «окно» все-таки ушел в «Юнайтед». Мхитаряну, в свою очередь, также необходимо было сменить обстановку. Клубы, в итоге, разошлись полюбовно, просто обменявшись игроками. Без всяческих доплат друг другу.

Наконец, сразу три английских клуба установили собственные трансферные рекорды – это «Ливерпуль», который отдал за Верджила ван Дейка 75 млн фунтов, «Манчестер Сити», который приобрел Эмерика Ляпорта за 57 млн фунтов и, наконец, уже упоминавшийся «Арсенал», с покупкой Пьера-Эмерика Обамеянга за 56 млн фунтов.

Очень скромно вели себя в нынешнюю трансферную компанию клубы из Италии. В основном они отличились продажей своих игроков, выручив денег в три раза больше, чем потратив (76,50 против 24,59). «Милан» продал за 3,4 миллиона евро Хосе Эрнесто Сосу в турецкий «Трабзонспор», римская «Рома» отдала в португальский «Спортинг» (Лиссабон) Сейду Думбия за 3 млн евро. Единственное крупное приобретение на Апеннинском полуострове сделала «Фиорентина» из Флоренции, которая купила французского полузащитника «Сент-Этьена» Брайана Дабо, по неофициальной информации, за 4,5 млн евро. Этот трансфер во многом стал возможен благодаря продаже обратно – в румынский «Виторул» - сына легендарного Георгия Хаджи Яниса. Спустя полтора года после прихода в итальянский клуб, он был возвращен назад, опять же, по неофициальной информации, за 2 млн евро.

Тройку же лидеров своеобразного суммарного рейтинга покупок-продаж составили клубы старой доброй Европы – английская Премьер-лига, испанская Премьера и немецкая Бундеслига. Китайская лига и североамериканская MLS, несмотря на все свои старания, пока достичь уровня грандов Старого Света не могут.

Говоря о зимнем трансферном окне стоит упомянуть и Украину. Здесь оно открылось только накануне и продлится еще до 2 марта. Впрочем, все это относится к покупкам игроков. А продавать их никому не возбраняется. И тут для отечественного болельщика слишком много неутешительных новостей.

Массовый исход легионеров и, что особенно печально, украинских игроков, произошел в январе-феврале. Так, накануне Артем Довбик заключил контракт с датским «Митьюландом». Молодой и крайне талантливый украинский форвард (футболисту 20 лет) стал свободным агентом в конце 2017-го, когда у него завершился срок контракта с «Днепром». При этом, в осенней части сезона за клуб из Днепра Довбик сыграл 13 матчей, в которых забил 12 голов. В своем комментарии после ухода игрок отметил, что предложение от датчан стало самым привлекательным. При прочих обстоятельствах, наверное, можно было бы криво усмехнуться, мол, клуб из Дании. Но не в данном случае. «Мидтьюлланд» сейчас лидирует в чемпионате Дании, опережая «Брондбю» на одно очко. А это значит, что, в случае удачного дебюта в новой для себя команде, и при удачном раскладе для самого клуба в национальном чемпионате, молодой украинец уже ближайшей осенью получит ценный опыт игр в еврокубках. Не исключено, и в главном еврокубковом турнире – Лиге чемпионов. Совместные планы у Довбика и «Митьюланда» далекоидущие – контракт подписан на 4 года. Кстати, Довбик, по его же собственным словам, имел предложения от клубов Бельгии, Франции и Португалии.

Впрочем, это далеко не единственный украинский футболист, который покинул наши просторы нынешней зимой. Неожиданно большие и серьезные потери понес вице-чемпион Украины - киевское «Динамо». Вслед за Домагоем Видой, о переходе которого в «Бешикташ» было известно еще в декабре прошлого года, ушли Артем Кравец (в другой турецкий клуб - «Кайсериспор») и вратарь Максим Коваль (в испанский «Депортиво»). Также ушел из «Динамо» Андрес Эскобар. Но, пожалуй, эту потерю считать за потерю не стоит - колумбиец пришел в «Динамо» в 2011 году, и так и не провел ни одного матча в УПЛ.

Приобретения у «Динамо» также имеются – полузащитник Бенджамин Вербич из датского «Копенгагена» и защитник Карлос Самбрано из греческого ПАОКа. Впрочем, назвать эти замены равноценными пока язык не поворачивается. А вот приход ветерана «Динамо» и «Днепра» Руслана Ротаня, который вернулся из чешской «Спарты» (Прага) в УПЛ, пока комментировать рано. В каком состоянии он вернулся из Чехии игрок станет ясно в ближайшее время, после первых же игр плей-офф Лиги Европы с греческим АЕКом.

Нужно отметить, что время для усиления позиций у украинского вице-чемпиона – «Динамо» - еще более, чем достаточно – целый месяц.

Традиционно большие потери у луганской «Зари», которую покинули сразу 8 игроков. Некоторые стали свободными агентами, некоторые вернулись из аренды в свои клубы. Но если Дмитрий Гречишкин вернулся в донецкий «Шахтер», а Владислав Калитвинцев – в киевское «Динамо», то Сергей Пилявский покинул чемпионат Украины, возвратившись в российский «Рубин». Еще одним игроком, уехавшим за границу, стал Артем Сухоцкий, который, на правах свободного агента, подписал контракт со словацким «Слованом» из Братиславы.

Главная потеря, судя по всему, ждет «Зарю» в летнее межсезонье. Голкипер Андрей Лунин готов перейти в испанский «Реал Сосьедад», причем СМИ уже назвали сумму трансфера, о которой якобы договорились руководители двух клубов – 3 млн евро. Косвенно этот факт в своих комментариях подтвердили главный тренер команды Юрий Вернидуб и даже генеральный директор Сергей Рафаилов. Но, официальной информации пока не последовало.

Наконец, минимальными потерями обошелся донецкий «Шахтер». Бразильский защитник Марсио Азеведо, начинавший карьеру в Украине в харьковском «Металлисте» (2013/14), а затем перешедший в «Шахтер», покинул команду после трех с половиной сезонов, подписав контракт с греческим ПАОКом. Вместе с тем, горняки отказали сразу нескольким клубам английской Премьер-лиги в аренде Тараса Степаненко. Тем самым, клуб практически стопроцентно защитил свои интересы в канун плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, ряд игроков вернутся из аренды, а еще 8 декабря стало известно, что клуб подписал пятилетний контракт с бразильским игроком «Коритибы» Додо. Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин тогда отметил, что клуб усиливает конкуренцию на правом фланге защиты.

Будут ли еще какие-то пополнения? Трансферное окно в Украине продлится до 2 марта.

Кирилл Стадниченко