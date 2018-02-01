Украинец Зинченко провел полный матч за "Ман Сити" и получил высокую оценку от английской прессы

Команда Гвардиолы увеличила отрыв от конкурента - "Манчестер Юнайтед" - в турнирной таблице чемпионата Англии.

Украинский футболист Александр Зинченко провел еще один полный матч в составе своего клуба "Манчестер Сити" в английской Премьер-лиге. Вчера вечером "горожане" одержали очередную победу в АПЛ, обыграв "Вест Бромвич" - 3:0. Зинченко получил от английского издания Manchester Evening News высокую оценку за игру - 7 баллов.

«Зинченко продолжает прогрессировать – он умный, принимает хорошие решения на поле, его футбольный интеллект справляется с этой задачей», – так оценили игру Зинченко журналисты, сообщает сайт газеты.

"Манчестер Сити" укрепил свое лидерство в английской Премьер-лиге. Ближайший преследователь команды Гвардиолы - "Манчестер Юнайтед" - уступил вчера "Тоттенхэму" (0:2). Теперь отрыв "Ман Сити" от "МЮ" составляет 15 очков.