Украинец Зинченко провел полный матч за "Ман Сити" и получил высокую оценку от английской прессы

12:23, 01 февраля 2018
Футбол
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Клуб украинца Зинченко (справа)

«Зинченко продолжает прогрессировать – он умный, принимает хорошие решения на поле, его футбольный интеллект справляется с этой задачей», – так оценили игру Зинченко журналисты, сообщает сайт газеты.

"Манчестер Сити" укрепил свое лидерство в английской Премьер-лиге. Ближайший преследователь команды Гвардиолы - "Манчестер Юнайтед" - уступил вчера "Тоттенхэму" (0:2). Теперь отрыв "Ман Сити" от "МЮ" составляет 15 очков.

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Теги: #Зинченко в Манчестер Сити