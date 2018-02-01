Украинец Зинченко провел полный матч за "Ман Сити" и получил высокую оценку от английской прессы
12:23, 01 февраля 2018Футбол
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Команда Гвардиолы увеличила отрыв от конкурента - "Манчестер Юнайтед" - в турнирной таблице чемпионата Англии.
Клуб украинца Зинченко (справа) "Манчестер Сити" укрепил свое лидерство в АПЛ / REUTERS
Украинский футболист Александр Зинченко провел еще один полный матч в составе своего клуба "Манчестер Сити" в английской Премьер-лиге. Вчера вечером "горожане" одержали очередную победу в АПЛ, обыграв "Вест Бромвич" - 3:0. Зинченко получил от английского издания Manchester Evening News высокую оценку за игру - 7 баллов.
«Зинченко продолжает прогрессировать – он умный, принимает хорошие решения на поле, его футбольный интеллект справляется с этой задачей», – так оценили игру Зинченко журналисты, сообщает сайт газеты.
"Манчестер Сити" укрепил свое лидерство в английской Премьер-лиге. Ближайший преследователь команды Гвардиолы - "Манчестер Юнайтед" - уступил вчера "Тоттенхэму" (0:2). Теперь отрыв "Ман Сити" от "МЮ" составляет 15 очков.
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