"Карпаты" усилились двумя форвардами из Колумбии

20-летний Маурисио Кортес и 21-летний Джонатан Бедойя подписали контракты с львовским клубом.

Львовские "Карпаты" объявили о подписании контрактов с двумя новичками. Игроками львовской команды стали колумбийские нападающие Маурисио Кортес и Джонатан Бедойя. Форварды уже присоединились к новым партнерам на сборах в Турции.

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

Последним клубом 20-летнего Кортеса был колумбийский «Ла-Экидад», за который он в текущем сезоне провел 10 матчей, но не смог отличиться результативными действиями. Также он играл за колумбийский «Индепендьенте Медельин».

21-летний Джонатан Бедойя играл в составе молодежной команды испанского «Эспаньола», а также проходил сборы с основной командой этого клуба.

Отметим, что «Карпаты» объявили о подписании игроков, хотя ранее сообщалось, что на клуб наложен трансферный бан.