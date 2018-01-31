"Карпаты" усилились двумя форвардами из Колумбии

16:25, 31 января 2018
Футбол
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fckarpaty.com

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

Последним клубом 20-летнего Кортеса был колумбийский «Ла-Экидад», за который он в текущем сезоне провел 10 матчей, но не смог отличиться результативными действиями. Также он играл за колумбийский «Индепендьенте Медельин».

21-летний Джонатан Бедойя играл в составе молодежной команды испанского «Эспаньола», а также проходил сборы с основной командой этого клуба.

Отметим, что «Карпаты» объявили о подписании игроков, хотя ранее сообщалось, что на клуб наложен трансферный бан.

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