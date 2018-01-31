Лидер нападения "Боруссии" Обамеянг подписал контракт с "Арсеналом"

13:58, 31 января 2018
Футбол
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Обамеянг перешел в

Об этом сообщил официальный сайт "Канониров".

Трансфер Обамеянга стал для «Арсенала» рекордным. Его сумма официально не называется, но сообщалось, что «Боруссия» получит 63 миллиона евро плюс возможные бонусы.

Напомним, на днях рекордный трансфер в своей истории осуществил "Манчестер Сити".

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Теги: #Обамеянг в Арсенале