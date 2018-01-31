Лидер нападения "Боруссии" Обамеянг подписал контракт с "Арсеналом"

Трансфер стал для лондонского клуба рекордным.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком «Арсенала». 28-летний габонец заключил с лондонцами долгосрочный контракт. Об этом сообщил официальный сайт "Канониров". Трансфер Обамеянга стал для «Арсенала» рекордным. Его сумма официально не называется, но сообщалось, что «Боруссия» получит 63 миллиона евро плюс возможные бонусы. Напомним, на днях рекордный трансфер в своей истории осуществил "Манчестер Сити".

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