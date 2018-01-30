"Динамо" объявило о подписании четвертого новичка в зимнее межсезонье

Карлос Самбрано - первый игрок из Перу в истории "Динамо".

"Динамо" объявило о подписании перуанского футболиста Карлоса Самбрано.

Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Подробности трансфера неизвестны, однако сам 28-летний игрок ранее сообщил, что подписал 4-летнее соглашение с "бело-синими".

Предыдущими клубами Карлоса Самбрано являются немецкие "Шальке", "Санкт-Паули" и "Айнтрахт", а также российский "Рубин" и греческий ПАОК. В составе последних он провел 8 поединков в нынешнем сезоне во всех турнирах.

В составе национальной сборной Перу Самбрано дебютировал в 18-летнем возрасте, сыграл 43 матча и забил 4 мяча.

Карлос Самбрано - первый перуанский игрок в истории "Динамо". Он выступает на месте центрального защитника, но имеет также навыки игры на правом фланге обороны. Самбрано выбрал второй номер на футболке в киевском клубе.

Отметим, что перуанец стал четвертым подписанием "Динамо" в зимнее трансферное окно после Бенджамина Вербича, Руслана Ротаня и Артема Шабанова. Также в клуб из аренд вернулись Дмитрий Хлебас и Владислав Калитвинцев.