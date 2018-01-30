Хачериди уйдет из "Динамо" летом - СМИ

По информации источников, защитник уже подписал предварительный контракт с греческим клубом ПАОК.

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди летом перейдет в греческий ПАОК.

Об этом сообщают источники сайта FootBoom.

Трансфер мог состояться уже зимой, однако "Динамо" не захотело идти на уступки в переговорах с ПАОКом. По информации СМИ, киевский клуб хотел получить три миллиона евро, а ПАОК хотел уложиться в два миллиона.

Читайте также"Динамо" подписало защитника сборной Перу Карлоса Самбрано - СМИПри этом Хачериди подписал предварительный контракт с ПАОК и станет игроком команды летом, после окончания соглашения с "Динамо", которое истекает в конце сезона.

Как сообщал УНИАН, Хачериди отказался продлевать контракт с вице-чемпионом Украины. Футболистом интересовался также турецкий "Галатасарай".