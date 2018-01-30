Ярмоленко выбыл из строя на несколько недель из-за травмы - твиттер "Боруссии"
14:00, 30 января 2018Футбол
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Украинский футболист получил травму в игре с "Фрайбургом" в минувшую субботу.
Ярмоленко пропустит из-за травмы несколько недель / UA-Футбол
Полузащитник дортмундской «Боруссии» украинец Андрей Ярмоленко пропустит несколько недель из-за травмы сухожилия.
Об этом сегодня сообщил официальный твиттер "Боруссии".
Ярмоленко получил повреждение в игре с «Фрайбургом» (2:2).
Это первая травма для украинского полузащитника после его перехода в «Боруссию».
В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл за "Боруссию" 24 матча, забил 6 голов и отдал 4 голевых паса.
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