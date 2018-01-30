Бекхэм представил в Майами собственный футбольный клуб

С 2020 года клуб Futbol Miami, который основал экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, будет выступать в американском дивизионе MLS.

Знаменитый английский футболист, экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм представил собственный клуб Futbol Miami. Прямая трансляция презентации 29 января велась на официальном сайте команды.

По словам Бекхэма, с 2020 года клуб будет выступать в высшем профессиональном американском дивизионе MLS. О готовности играть за Futbol Miami уже заявил ряд топ-игроков, сообщил Бекхэм.

Клуб планирует открыть детскую академию и построить стадион на 25 тысяч зрителей.

Кроме Бекхэма, Futbol Miami принадлежит генеральному директору американской телекоммуникационной компании Sprint Марсело Клэру и основателю японского медиахолдинга SoftBank Масайоши Сану.

В 2007 году, когда Бекхэм подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлэкси", одним из условий договора была возможность стать совладельцем одной из новых команд MLS.

Англичанин выступал также за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Милан" и "Пари Сен-Жермен". Шесть раз становился чемпионом Англии, один раз – чемпионом Испании. Побеждал в Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке.