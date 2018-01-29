"Динамо" подписало защитника сборной Перу Карлоса Самбрано - СМИ

22:31, 29 января 2018
Футбол
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Самбрано перешел в

За 28-летним перуанским защитником Карлосом Самбрано киевляне следили несколько лет и его подписание не было спонтанным.

Контракт уже подписан и в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

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