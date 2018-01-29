"Динамо" подписало защитника сборной Перу Карлоса Самбрано - СМИ
22:31, 29 января 2018
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О трансфере официально будет объявлено в ближайшее время.
Самбрано перешел в "Динамо" из казанского "Рубина" / 1927.kiev.ua
ФК "Динамо" (Киев) подписал контракт с перуанским защитником российского «Рубина» (Казань) Карлосом Самбрано, который выступает на правах аренды за греческий ПАОК, сообщает 1927.kiev.ua.
За 28-летним перуанским защитником Карлосом Самбрано киевляне следили несколько лет и его подписание не было спонтанным.
Контракт уже подписан и в ближайшее время об этом будет объявлено официально.
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