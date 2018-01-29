"Динамо" подписало защитника сборной Перу Карлоса Самбрано - СМИ

О трансфере официально будет объявлено в ближайшее время.

ФК "Динамо" (Киев) подписал контракт с перуанским защитником российского «Рубина» (Казань) Карлосом Самбрано, который выступает на правах аренды за греческий ПАОК, сообщает 1927.kiev.ua.

За 28-летним перуанским защитником Карлосом Самбрано киевляне следили несколько лет и его подписание не было спонтанным.

Контракт уже подписан и в ближайшее время об этом будет объявлено официально.