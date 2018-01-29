Гармаш продлил контракт с "Динамо"

Срок нового соглашения составляет 4 года.

Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Денис Гармаш подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт "Динамо".

Срок действия нового соглашения 27-летнего игрока с «Динамо» составляет четыре года с момента подписания.

Гармаш находится в структуре клуба с 2007-го года. В высшей лиге чемпионата Украины в составе «Динамо» дебютировал 31 августа 2009 года. На данный момент провел за «бело-синих» 147 матчей в национальном чемпионате.