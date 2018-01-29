Гармаш продлил контракт с "Динамо"

17:24, 29 января 2018
Футбол
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uefa.com

Срок действия нового соглашения 27-летнего игрока с «Динамо» составляет четыре года с момента подписания. 

Гармаш находится в структуре клуба с 2007-го года. В высшей лиге чемпионата Украины в составе «Динамо» дебютировал 31 августа 2009 года. На данный момент провел за «бело-синих» 147 матчей в национальном чемпионате.

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Теги: #Динамо УПЛ#Гармаш контракт Динамо