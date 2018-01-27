Лозанна примет решение по делу о матче "Мариуполь" - "Динамо" 12 февраля - ФФУ

Федерация просила рассмотреть дело по апелляции киевского «Динамо» на решения КДК и АК ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ до возобновления соревнований в чемпионате Украины.

Арбитражный суд Швейцарии пошел навстречу Федерации футбола Украины в просьбе ускорить рассмотрение резонансного спора о матче чемпионата Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо", сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ.

Федерация просила рассмотреть дело по апелляции киевского «Динамо» на решения КДК и АК ФФУ о зачислении технического поражения за неявку в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ до возобновления соревнований в чемпионате Украины. Первый тур весенней части первенства запланирован на 17 февраля.

Напомним, что после первого этапа чемпионата Украины, который завершится 3 марта (базовая дата 22 тура), команды будут разбиты на две шестерки. К тому времени по игре «Мариуполя» и «Динамо» нужна полная ясность. На данный момент азовцы находятся в пограничной зоне – на 7-м месте. А в случае технической победы могут подняться на 6-е.

Это причины, по которым затягивание вопроса крайне нежелательно с точки зрения календаря внутреннего украинского первенства. Теперь рассмотрение дела 12 февраля снимет спорные вопросы в турнирной таблице УПЛ.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" не приехало в Мариуполь на матч чемпионата Украины по соображениям безопастности. КДК ФФУ засчитало киевлянам техническое поражение - 3:0.