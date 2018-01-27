Киевское "Динамо" сыграло вничью с болгарским ЦСКА в заключительном контрольном матче в Марбелье

Игра завершилась со счетом 0:0.

В Марбелье (Испания) завершился последний контрольный матч киевского "Динамо" в рамках учебно-тренировчного сбора, в котором украинская команда сыграла вничью с болгарским ЦСКА из Софии, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Киевляне смотрелись в этой игре достаточно неубедительно и тяжеловато. И это неудивительно - команда провела первый сбор в 2018-м году, где закладывалась функциональная подготовка и главный упор делался не на технику и тактику, а на физическую нагрузку.

Таким образом, "Динамо" выиграло один из пяти матчей в Марбелье - накануне у хорватского "Осика" (3:2), дважды проиграв - австрийскому "Штруму" и швейцарскому "Сенкт-Галлену" с одинаковым счетом 0:2, и еще однажды сыграв вничью с норвежским "Хаугессундом" - 1:1.

Сегодня вечером команда возвращается в Киев после первого сбора в новом году.