Киевское "Динамо" обыграло хорватский "Осиек" в товарищеском матче

Игра завершилась со счетом 3:2.

В испанской "Марбелье" завершился контрольный матч киевского "Динамо" в рамаках межсезонного учебно-тренировочного сбора, в котором украинская команда обыграла хорватский "Осиек", сообщает официальный сайт "Динамо".

Киевляне выиграли со счетом 3:2.

В самом начале игры, на 1-й минуте, после розыгрыша стандартного полежения хорватами Беньямин Вербич ошибся и головой срезал мяч в свои ворота.

Впрочем, затем киевляне сумели переломить ход игры в свою пользу. На 8-й минуте гол забил Дмитрий Хлёбас. Его партнер по команде Смирный подал слева на линию вратарской, и Хлёбас, опередив опекуна, в касание переправил мяч в ворота. А спустя 5 минут, на 13-й, Владислав Алексеев после навеса с левой бровки Миколенко выпрыгнул выше защитника и головой пробил точно - 2:1. А в начале второго тайма, на 54-й минуте, Хлебас с ходу точно пробил под ближнюю штангу - 3:1.

На 78-й минуте Габриел Бобан (Осиек) вышел один на один и пробил под ближнюю стойку - 2:3, но большего хорваты сделать не смогли.

Таким образом, "Динамо" добыло первую победу на сборе в Марбелье и в 2018-м году в целом. Ранее киевляне дважды проиграли - австрийскому "Штурму" и швейцарскому "Сенкт-Галлену" - и сыграли вничью с норвежским "Хеугесундом".