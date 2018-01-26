Вратарь киевского "Динамо" Коваль попал в заявку на матч чемпионата Испании

15:20, 26 января 2018
Футбол
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Ковль попал в заявку

Любопытно, что ранее главный тренер «Депортиво» Кристобаль Паррало заявлял, что украинцу отребуется время на адаптацию в новом коллективе. Тем не менее, игрок может выйти на поле уже завтра, 27 января.

Как сообщал УНИАН, 21 января было объявлено о переходе Коваля в "Депортиво" на правах аренды до конца сезона. 

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Теги: #Коваль Депортиво футбол#чемпионат Испании Коваль дебют