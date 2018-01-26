Вратарь киевского "Динамо" Коваль попал в заявку на матч чемпионата Испании

Игрок, находящийся в аренде в "Депортиво" уже завтра может дебютировать в Ла Лиге.

Голкипер киевского "Динамо" Максим Коваль, который находится в аренде в испанском "Депортиво", уже завтра может дебютировать в Ла Лиге в игре против "Леванте", сообщается в официальном клубном Twitter "Депортиво".

Любопытно, что ранее главный тренер «Депортиво» Кристобаль Паррало заявлял, что украинцу отребуется время на адаптацию в новом коллективе. Тем не менее, игрок может выйти на поле уже завтра, 27 января.

Как сообщал УНИАН, 21 января было объявлено о переходе Коваля в "Депортиво" на правах аренды до конца сезона.