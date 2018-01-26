Труханов договорился о благотворительном матче "Черноморца" с "Олимпиакосом"

В этом году исполняется 25 лет с момента установления побратимских отношений между Одессой и Пиреем.

«Черноморец» проведет благотворительный матч с «Олимпиакосом»: Стали известны некоторые подробности рабочего визита Геннадия Труханова в Греции.

В настоящее время представительная одесская делегация во главе с городским головой Геннадием Трухановым находится с рабочим визитом в Греческой Республике. Геннадий Труханов уже встретился с заместителем министра экономики и развития Греции господином Стергиосом Пициорласом и с мэром Пирея Яннисом Моралисом.

В ходе встречи с господином Пициорласом Геннадий Труханов представил стратегию развития Одессы, разработанные инвестиционные проекты, в числе которых - план устойчивого развития городского транспорта, развитие аэропорта, внедрение системы электронного билета, тематические парки городов-побратимов и другие.

Примечательно, что, к примеру, реконструкция Международного аэропорта «Одесса» с уже введенным в эксплуатацию пассажирским терминалом и строительством новой взлетно-посадочной полосы, является одним из масштабных инвестиционных проектов не только города, но и юга страны. А обустройство тематических парков городов-побратимов – оригинальный проект, прекрасно демонстрирующий не только инвестиционную и финансовую составляющую, но и развитие культурных и исторических связей. Мэр Одессы отметил, что в текущим году в городе появиться еще один красивый арт-объект «Греческий парк», который возводится на приморских склонах совместными усилиями одесских и греческих специалистов.

«Одессу по праву можно считать центром транспортной развязки не только Украины, но и международных путей сообщения. Вопросы успешного функционирования и развития транспортного комплекса являются актуальными и приоритетными для нашего города. И нам важен опыт наших международных друзей», - отметил Геннадий Труханов.

Заместитель министра рассказал о греческом опыте развития аэропортов и морских портов, поделился практикой привлечения иностранных инвестиций, а также кризисного менеджмента в условиях экономического кризиса.

«Важным аспектом экономических отношений между Грецией и Украиной являются прочные связи между городами-побратимами. Экономический потенциал Одессы огромен, и город должен стать еще более сильным экономическим центром и одним из основных портов Черного моря», - подчеркнул господин Пициорлас.

В этом году исполняется 25 лет с момента установления побратимских отношений между Одессой и Пиреем. Договор о побратимстве был подписан 25 марта 1993 г. в Одессе.

Ггорода объединяет много общих черт. Пирей, как и Одесса, является морской столицей. Сегодня Пирей – не только важнейший порт, но индустриальный и торговый центр. Развиты машиностроительная, химическая, цементная, стекольная, бумажная, табачная, текстильная, пищевая промышленность. Как и Одесса, Пирей - член Международного Черноморского клуба.

В ходе встречи в муниципалитете Пирея стороны обсудили вопросы экономического и культурно-образовательного сотрудничества, а также наметили план мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур в городах-побратимах. Уже в марте текущего года ожидается визит делегации мэрии Пирея с целью обсуждения проведения Дней Греции в Одессе.

Также в ходе встречи Геннадий Труханов и Яннис Моралис договорились о поведении товарищеского матча между одесским «Черноморцем» и знаменитым греческим клубом, чемпионом страны 2016/17 - «Олимпиакосом». Средства, собранные в ходе проведения матча, пойдут на благотворительные цели.