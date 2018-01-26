Месси стал автором 4000-го гола "Барселоны" на арене Камп Ноу
11:04, 26 января 2018Футбол
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Гол был забит накануне в матче Кубка короля Испании.
Месси забил юбилейный гол "Барселоны" на "Камп Ноу" / Reuters
В четверг в Барселоне состоялся матч Кубка короля Испании, в котором "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 2:0, а второй гол, который на 25-й минуте забил Лионель Месси стал 4000-м в истории команды на арене "Камп Ноу", сообщает FootballHub.
"Барселона" вышла в полуфинал турнира, обыграв соперника по сумме двух матчей.
В первой игре "Эспаньол" обыграл грозного соперника с минимальным счетом 1:0.
На данный момент «Барселона» забила на «Камп Ноу» 2765 голов в матчах примеры, 508 мячей в Кубке короля, 368 – в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, 107 – в Кубке обладателей кубков, 92 – в Кубке УЕФА, 39 – в Суперкубке Испании. На остальные турниры пришелся 121 гол.
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