Месси стал автором 4000-го гола "Барселоны" на арене Камп Ноу

В четверг в Барселоне состоялся матч Кубка короля Испании, в котором "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 2:0, а второй гол, который на 25-й минуте забил Лионель Месси стал 4000-м в истории команды на арене "Камп Ноу", сообщает FootballHub.

"Барселона" вышла в полуфинал турнира, обыграв соперника по сумме двух матчей.

В первой игре "Эспаньол" обыграл грозного соперника с минимальным счетом 1:0.

На данный момент «Барселона» забила на «Камп Ноу» 2765 голов в матчах примеры, 508 мячей в Кубке короля, 368 – в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, 107 – в Кубке обладателей кубков, 92 – в Кубке УЕФА, 39 – в Суперкубке Испании. На остальные турниры пришелся 121 гол.