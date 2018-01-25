Весеннюю часть Премьер-лиги откроет матч "Шахтера" и "Черноморца"
16:27, 25 января 2018Футбол
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20-й тур УПЛ растянется на три дня.
УПЛ возобновит сезон через три недели / upl.ua
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 20-го тура первенства УПЛ сезона-2017/2018.
УПЛ
20 тур
16 февраля
Шахтер – Черноморец 19:00
17 февраля
Сталь – Александрия 14:00
Ворскла – Верес 17:00
18 февраля
Зирка – Мариуполь 14:00
Карпаты – Заря 14:00
Динамо – Олимпик 17:00
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