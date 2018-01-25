Весеннюю часть Премьер-лиги откроет матч "Шахтера" и "Черноморца"

16:27, 25 января 2018
Футбол
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20-й тур УПЛ растянется на три дня. 

upl.ua

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 20-го тура первенства УПЛ сезона-2017/2018.

УПЛ

20 тур

16 февраля

Шахтер – Черноморец 19:00

17 февраля

Сталь – Александрия 14:00

Ворскла – Верес 17:00

18 февраля

Зирка – Мариуполь 14:00

Карпаты – Заря 14:00

Динамо – Олимпик 17:00

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Теги: #УПЛ-2017/18