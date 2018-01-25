Весеннюю часть Премьер-лиги откроет матч "Шахтера" и "Черноморца"

20-й тур УПЛ растянется на три дня.

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 20-го тура первенства УПЛ сезона-2017/2018. УПЛ 20 тур 16 февраля Шахтер – Черноморец 19:00 17 февраля Сталь – Александрия 14:00 Ворскла – Верес 17:00 18 февраля Зирка – Мариуполь 14:00 Карпаты – Заря 14:00 Динамо – Олимпик 17:00

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