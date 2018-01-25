"Слован" подписал контракт с бывшим игроком донецкого "Олимпика" Мохой

Марокканский футболист и теперь уже экс-игрок донецкого "Олимпика" Кадфи Мохаммед Рхарсалла, более известный как Моха, подписал контракт со "Слованом" из Братиславы, сообщает официальный сай клуба.

Контракт заключен на 4,5 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

«Очень рад, что перешел в "Слован". На протяжении зимнего трансферного окна у меня были предложения от трех других клубов, но я выбрал именно "Слован". Это самый большой клуб в Словакии, у которого есть хорошие амбиции. Ознакомлен также с философией клуба и проектом нового стадиона, на котором буду играть. Хочу приложить максимум усилий, чтобы сделать "Слован" успешней», — отметил Моха при подписании контракта.

В клубном сообщении отмечается, что "Слован" выиграл борьбу за Моху у киевского "Динамо" и польской "Ягеллонии".

За донецкий "Олимпик" в период с 2014 по 2018 годы Моха провел 74 матча, в которых забил 12 голов.

Летом 2016 года был отдан в аренду в испанский «Химнастик» из Таррагоны. В январе 2017 года Моха вернулся в стан «Олимпика».