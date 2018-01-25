ФК "Шахтер" вошел в Топ-100 крупнейших плательщиков налогов в Украине

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) вошел в рейтинг Топ-100 крупнейших плательщиков налогов в Украине, который составил в Офис крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины.

В течение 2017 года в Офисе крупных плательщиков обслуживалось 2506 ВПП, при этом 100 из них перечислили в сводный бюджет 258,3 млрд грн – более 70% всех поступлений Офиса.

"Шахтер" стал единственным футбольным клубом Украины, кто попал в данный рейтинг.

В целом по Украине (с учетом уплаты рентных, ресурсных и других платежей по месту расположения подразделений) по итогам 12 месяцев 2017 года плательщиками Офиса ВПП ДФС обеспечено сбор в сводный бюджет в размере 355,1 млрд грн: Днепр – 35,4 млрд грн, Запорожье – 16,4 млрд грн, Львов – 10,8 млрд грн, Одесса – 11,8 млрд грн, Харьков – 22,1 млрд грн, Киев – 258,4 млрд грн Это на 95 млрд больше, чем в прошлом году.