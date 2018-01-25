Соперник "Шахтера" по плей-офф Лиги чемпионов не может выиграть больше месяца

Соперник донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов - итальянская "Рома" - не может победить во всех турнирах уже больше месяца.

Последняя победа римлян датирована 16 декабря, когда "Рома" обыграла "Кальяри" в Серии А (1:0), сообщает Трибуна.

Читайте такжеНа матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" уже продано свыше 15 тысяч билетовПосле этого римский клуб потерпел поражение в Кубке Италии против "Торино" (1:2), а безвыигрышная серия в чемпионате насчитывает 5 поединков - "Ювентус" (0:1), "Сассуоло" (1:1), "Аталанта" (1:2), "Интер" (1:1), "Сампдория" (1:1).

Вчера «Рома» спаслась от поражения на последних минутах в матче против «Сампдории». За месяц римляне растеряли 5-очковое преимущество над земляками из «Лацио» в Серии А, пропустив главного соперника на 4-е место, и вылетели из Кубка Италии.

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" состоится в Харькове 21 февраля, ответная встреча – 13 марта.