Роналду обвинил трех игроков "Реала" в поражении в Кубке Испании
14:06, 25 января 2018Футбол
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После сенсационного поражения от "Леганеса" команда Зинедина Зидана покинула турнир.
Криштиану Роналду обвинил трех игроков "Реала" в поражении от "Леганеса" / REUTERS
Форвард "Реала" Криштиану Роналду обвинил трех игроков мадридской команды в поражении от "Леганеса" (1:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.
Как сообщает Express, речь идет о Кико Касилье, Ашрафе Хакими и Маркосе Льоренте.
Сам Роналду не попал в заявку на этот матч.
Отметим, что в первом четвертьфинальном матче "Реал" минимально одолел в гостях "Леганес" со счетом 1:0. Однако сенсационно уступив в ответной встрече, команда Зинедина Зидана покинула турнир.
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