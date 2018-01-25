Роналду обвинил трех игроков "Реала" в поражении в Кубке Испании

Форвард "Реала" Криштиану Роналду обвинил трех игроков мадридской команды в поражении от "Леганеса" (1:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

Как сообщает Express, речь идет о Кико Касилье, Ашрафе Хакими и Маркосе Льоренте.

Сам Роналду не попал в заявку на этот матч.

Отметим, что в первом четвертьфинальном матче "Реал" минимально одолел в гостях "Леганес" со счетом 1:0. Однако сенсационно уступив в ответной встрече, команда Зинедина Зидана покинула турнир.