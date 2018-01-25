"Шахтер" завершил первый этап подготовки, игроки получили два дня выходных

Завершился первый тренировочный сбор «Шахтера», который проходил в Турции. Команда вернулась в Киев. Футболисты донецкого клуба получили два выходных.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

27 января горняки отправятся на второй тренировочный сбор в Дубай. В ОАЭ «Шахтер» примет участие в турнире Dubai Cup, где сыграет с «Копенгагеном» (30 января), пражской «Славией» (3 февраля) и шведским АИК (7 февраля).

Напомним, в рамках первого сбора в Турции "Шахтер" провел два матча, сыграв вничью с болгарским "Лудогорцем" (2:2) и уступив "Динамо" Загреб - 0:1.