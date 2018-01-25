"Шахтер" завершил первый этап подготовки, игроки получили два дня выходных
13:05, 25 января 2018Футбол
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27 января горняки отправятся на второй тренировочный сбор в Дубай.
Игроки "Шахтера" получили два дня выходных перед вторым тренировочным сбором / ФК "Шахтер"
Завершился первый тренировочный сбор «Шахтера», который проходил в Турции. Команда вернулась в Киев. Футболисты донецкого клуба получили два выходных.
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
27 января горняки отправятся на второй тренировочный сбор в Дубай. В ОАЭ «Шахтер» примет участие в турнире Dubai Cup, где сыграет с «Копенгагеном» (30 января), пражской «Славией» (3 февраля) и шведским АИК (7 февраля).
Напомним, в рамках первого сбора в Турции "Шахтер" провел два матча, сыграв вничью с болгарским "Лудогорцем" (2:2) и уступив "Динамо" Загреб - 0:1.
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