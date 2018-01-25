Тренер немецкого клуба перенес инфаркт во время матча

Наставник клуба "Кайзерслаутерн", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Германии, Джефф Штрассер пережил сердечный приступ в перерыве матча с "Дармштадтом".

43-летнего специалиста сразу отвезли на скорой в местную больницу. Текущее состояние Штрассера неизвестно.

Арбитры встречи приняли решение отменить матч.

"Уважаемые поклонники "Кайзерслаутерна", как вы, наверное, заметили выездная игра в "Дармштадте" отменена. Причина – медицинский инцидент. Наш главный тренер Джефф Штрассер отправлен в больницу, ситуация находится под контролем", – сообщил клуб на странице в Twitter.

Отметим, что «Кайзерслаутерн» после 18 сыгранных матчей занимает последнее место во второй Бундеслиге.