Тренер немецкого клуба перенес инфаркт во время матча
12:12, 25 января 2018Футбол
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Арбитры встречи приняли решение отменить поединок.
Джефф Штрассер / twitter.com/Rote_Teufel
Наставник клуба "Кайзерслаутерн", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Германии, Джефф Штрассер пережил сердечный приступ в перерыве матча с "Дармштадтом".
43-летнего специалиста сразу отвезли на скорой в местную больницу. Текущее состояние Штрассера неизвестно.
Арбитры встречи приняли решение отменить матч.
"Уважаемые поклонники "Кайзерслаутерна", как вы, наверное, заметили выездная игра в "Дармштадте" отменена. Причина – медицинский инцидент. Наш главный тренер Джефф Штрассер отправлен в больницу, ситуация находится под контролем", – сообщил клуб на странице в Twitter.
Отметим, что «Кайзерслаутерн» после 18 сыгранных матчей занимает последнее место во второй Бундеслиге.
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