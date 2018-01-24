Сборная Украины начнет Лигу наций выездным матчем с Чехией

Сборная Украины по футболу начнет новый турнир от УЕФА Лигу наций игрой против Чехии на выезде, сообщает SportArena со ссылкой на пресс-аташе главного тренера команды Миколу Василькова.

Расписание матчей сборной Украины:

Чехия - Украина 6 сентября 2018

Украина - Словакия 9 сентября 2018

Украина - Чехия 16 октября 2018

Словакия - Украина 16 ноября 2018

Как отметил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, выездной матч против Чехии, скорее всего, примет Прага.

Касаемо домашних игр, то место их проведения еще будет определять Исполком ФФУ.

Лига наций призвана заменить контрольные матчи, а в случае успешных выступлений может помочь квалифицироваться на Евро-2020.

Победитель каждой группы, если он не выйдет на Евро-2020 через традиционный отбор, примет участие в плей-офф и сможет побороться за одну путевку на чемпионат Европы.