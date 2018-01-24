Команды Германии, Франции и Нидерландов попали в одну группу Лиги наций
17:51, 24 января 2018Футбол
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Полные результаты жеребьевки оказались весьма любопытными.
За главнй трофей Лигши наций развернется ожесточенная борьба / uefa.com
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал полные результаты жеребьевки нового турнира Лиги наций, где каждая из команд имеет вполне реальные шансы на попадание в число участников Евро-2020, сообщает официальный сайт УЕФА.
Согласно регламенту, команды были расстортированы по 4 корзинам в соответствии с рейтингом УЕФА.
Так, по итогам жеребьевки команд из первой корзины, в одну группу попали сборные Германии, Франции и Нимдерландов. А, например, Группу 2 4-й корзины составили команды Беларуси, Люксембурга, Молдовы и Сан-Марино.
Полные результаты жеребьевки выглядят так:
Reuters
Reuters
Sport-Express
Reuters
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