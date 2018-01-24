Шевченко: Словакия и Чехия стараются играть в комбинационный футбол

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко остался доволен результатом жеребьевки Лиги наций, определившей сборной Украины в соперники по группе B1 Чехию и Словакию.

"Я доволен жеребьевкой. Словакия и Чехия – хорошие команды, которые стараются играть в комбинационный футбол", - заявил Шевченко в комментарии sport.ua.

"Со Словакией мы недавно играли товарищеский матч и это была хорошая игра. В обеих командах есть хорошие исполнители, поэтому, думаю, нас ждут интересные матчи. Обе страны являются соседями Украины, поэтому болельщикам будет легче добираться на матчи", - сказал Шевченко.

"Рад, что появился такой турнир как Лига наций. Турнир дает возможность командам более низкого уровня попасть на чемпионат Европы через плей-офф. Плюс группы распределены правильно, нет большой разницы в классе между командами. Думаю, для болельщиков будет интересно следить за матчами, каждый из которых будет по-своему напряжен.

Кроме того, появится намного больше шансов через игры смотреть молодых футболистов. Все-таки это игры на результат - соревнование, в котором игрокам нужно себя проявлять. Это еще один шанс побороться за путевку на чемпионат Европы и в тоже время проверить в деле всех игроков. С нетерпением жду начала этого турнира. Нам интересно будет попробовать свои силы в этом турнире", - сказал Андрей Шевченко после жеребьевки Лиги наций.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Лозанне состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная Украины будет представлена в Лиге В, где ее соперниками будут Чехия и Словакия.