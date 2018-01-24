Сборная Украины сыграет с Чехией и Словакией в дебютном турнире Лиги наций УЕФА
В Лозанне прошла жеребьевка дебютного розыгрыша нового соревнования.
В швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка нового турнира от УЕФА - Лиги наций, который призван заменить привычные товарищеские матчи национальных сборных, а также станет для команд дополнительным шансом попасть в финальную стадию чемпионата Европы-2020.
В дебютной Лиге наций принимают участие 55 сборных, которые были поделены на четыре лиги - A, B, C и D согласно рейтинга для национальных команд.
Сборная Украины оказалась в Лиге В, где участвуют 12 сборных, поделеных на четыре группы по три команды в каждой. Отметим, что украинская команда по правилам не могла попасть в одну группу с Россией.
Соперниками "сине-желтых" стали Чехия и Словакия.
Лига наций (Лига B)
Группа 1: Словакия, УКРАИНА, Чехия
Группа 2: Россия, Швеция, Турция
Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия
Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания
Матчи Лиги наций стартуют в сентябре 2018 года.