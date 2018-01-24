Сборная Украины сыграет с Чехией и Словакией в дебютном турнире Лиги наций УЕФА

В швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка нового турнира от УЕФА - Лиги наций, который призван заменить привычные товарищеские матчи национальных сборных, а также станет для команд дополнительным шансом попасть в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

В дебютной Лиге наций принимают участие 55 сборных, которые были поделены на четыре лиги - A, B, C и D согласно рейтинга для национальных команд.

Сборная Украины оказалась в Лиге В, где участвуют 12 сборных, поделеных на четыре группы по три команды в каждой. Отметим, что украинская команда по правилам не могла попасть в одну группу с Россией.

Соперниками "сине-желтых" стали Чехия и Словакия.

Лига наций (Лига B)

Группа 1: Словакия, УКРАИНА, Чехия

Группа 2: Россия, Швеция, Турция

Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия

Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания

Матчи Лиги наций стартуют в сентябре 2018 года.