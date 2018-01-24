"Шахтер" уступил загребскому "Динамо" на сборе в Турции

Перед завершением первого зимнего сбора в Турции донецкий «Шахтер» провел очередной контрольный поединок - против загребского «Динамо».

Горняки уступили со счетом 0:1, сообщает sport.ua.

Первый тайм команды провели предельно осторожно, плотно играя в обороне. Так что самым запоминающимся событием стала замена Додо — новичок «горняков» получил травму бедра уже на 13-й минуте.

В перерыве тренеры команд провели по несколько замен, и игра возобновилась гораздо живее. В середине второй половины встречи опять последовала серия замен, и сразу после этого хорватскому коллективу удалась контратака. Появившийся на поле Невен Джурасек головой продлил навес с фланга, ворвавшийся в штрафную Армин Ходзич продавил защитника и с линии вратарской расстрелял ворота Олега Кудрика.

После этого «Шахтер» серьезно прижал соперника к штрафной, под начавшимся дождем пошли дальние удары, но защита «Динамо» выглядела надежно. Пару раз выручил хорватов и вратарь. В итоге — 0:1, на такой минорной ноте команда Паулу Фонсеки завершила первый турецкий сбор.

«Шахтер» Д - «Динамо» Загреб - 0:1

Гол: Армин Ходзич, 67

«Шахтер» Д: Андрей Пятов (Олег Кудрик, 46), Исмаили (Богдан Бутко, 63), Ярослав Ракицкий (Николай Матвиенко, 63), Сергей Кривцов, Ромеро Марлос (Александр Зубков, 63), Тарас Степаненко (Александр Пихаленок, 63), Дентиньо (Виктор Коваленко, 46), Фред (Дмитрий Гречишкин, 63), Додо (Иван Петряк, 13), Тайсон, Факундо Феррейра (Густаво Бланко-Лещук, 63)