Дочь вратаря "Шахтера" Пятова записала патриотичный ролик, прочитав стих Лины Костенко

11-летняя дочь вратаря сборной Украины по футболу и донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Дарья прочитала стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко и взорвала соцсети.

Видео было опубликовано в Instagram спортсмена.

Дарья прочитала стих «Буває, часом сліпну від краси».

Ранее, в прошлом году Даша Пятова принимала участие в телешоу «Рассмеши комика. Дети» и благодаря шуткам про… папу выиграла 20 тысяч гривен. Всю сумму девочка потратила на благотворительность.