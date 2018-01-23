Дочь вратаря "Шахтера" Пятова записала патриотичный ролик, прочитав стих Лины Костенко
20:10, 23 января 2018Футбол
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Дарья Пятова вызвала фурор в соцсети
Старшая дочь Пятова произвела фурор в соцсети / Ivona
11-летняя дочь вратаря сборной Украины по футболу и донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Дарья прочитала стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко и взорвала соцсети.
Видео было опубликовано в Instagram спортсмена.
Дарья прочитала стих «Буває, часом сліпну від краси».
Ранее, в прошлом году Даша Пятова принимала участие в телешоу «Рассмеши комика. Дети» и благодаря шуткам про… папу выиграла 20 тысяч гривен. Всю сумму девочка потратила на благотворительность.
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