Дочь вратаря "Шахтера" Пятова записала патриотичный ролик, прочитав стих Лины Костенко

20:10, 23 января 2018
Футбол
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Дарья Пятова вызвала фурор в соцсети

Старшая дочь Пятова произвела фурор в соцсети / Ivona

11-летняя дочь вратаря сборной Украины по футболу и донецкого "Шахтера" Андрея Пятова Дарья прочитала стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко и взорвала соцсети.

Видео было опубликовано в Instagram спортсмена.

Дарья прочитала стих «Буває, часом сліпну від краси».

Ранее, в прошлом году Даша Пятова принимала участие в телешоу «Рассмеши комика. Дети» и благодаря шуткам про… папу выиграла 20 тысяч гривен. Всю сумму девочка потратила на благотворительность.

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Публикация от Андрей Пятов (@piat30)

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Теги: #Пятов дочь стихи Лины Костенко#Шахтер Пятов