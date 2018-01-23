"Динамо" проиграло в спарринге австрийскому "Штурму" и потеряло из-за травмы Хачериди
Это второе поражение "бело-синих" на сборах.
В рамках учебно-тренировочного сбора в Испании киевское "Динамо" провело контрольный поединок с "Штурмом" из Граца - лидером чемпионата Австрии.
Киевляне потерпели поражение со счетом 0:2, сообщает официальный сайт "бело-синих".
В самом начале встречи травмировался защитник "Динамо" Евгений Хачериди. Украинец был заменен на Никиту Бурду уже на 12-й минуте. О характере травмы Хачериди пока неизвестно.
«Динамо» – «Штурм» (Австрия) – 0:2
«Динамо» (1-й тайм): Рудько, Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Гонсалес, Калитвинцев, Беседин.
«Динамо» (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Ротань, Алибеков, Гармаш, Смирный, Вербич, Хлебас.
Как сообщал УНИАН, накануне "Динамо" также проиграло в контрольной встрече швейцарскому "Санкт-Галлену".