"Динамо" проиграло в спарринге австрийскому "Штурму" и потеряло из-за травмы Хачериди

В рамках учебно-тренировочного сбора в Испании киевское "Динамо" провело контрольный поединок с "Штурмом" из Граца - лидером чемпионата Австрии.

Киевляне потерпели поражение со счетом 0:2, сообщает официальный сайт "бело-синих".

В самом начале встречи травмировался защитник "Динамо" Евгений Хачериди. Украинец был заменен на Никиту Бурду уже на 12-й минуте. О характере травмы Хачериди пока неизвестно.

«Динамо» – «Штурм» (Австрия) – 0:2

«Динамо» (1-й тайм): Рудько, Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Гонсалес, Калитвинцев, Беседин.

«Динамо» (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Ротань, Алибеков, Гармаш, Смирный, Вербич, Хлебас.

Как сообщал УНИАН, накануне "Динамо" также проиграло в контрольной встрече швейцарскому "Санкт-Галлену".