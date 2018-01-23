"Барселона" объявила об уходе одного из ветеранов клуба

"Барселона" официально сообщила об уходе из клуба аргентинского защитника, ветерана команды Хавьера Маскерано.

Официальный сайт клуба уведомил, что в среду, 24 января, "Барса" попрощается с футболистом. На мероприятии будут все игроки команды, а также президент клуба Жозеп Бартомеу.

В четверг, когда "Барселона" будет играть против "Эспаньола" в Кубке Испании, Маскерано попрощается с болельщиками на стадионе "Камп Ноу".

По инормации СМИ, Маскерано станет игроком китайского клуба "Хобэй Чайна Форчун". "Барселона" получит за Маскерано около 5,7 миллиона евро.

Хавьер Маскерано играл за каталонский клуб с 2010 года, перейдя из "Ливерпуля". С тех пор он провел 334 матча за команду во всех турнирах.