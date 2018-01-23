"Барселона" объявила об уходе одного из ветеранов клуба
19:12, 23 января 2018Футбол
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Команду покинет Хавьер Маскерано, выступавший за каталонцев с 2010 года.
Хавьер Маскерано / skysports.com
"Барселона" официально сообщила об уходе из клуба аргентинского защитника, ветерана команды Хавьера Маскерано.
Официальный сайт клуба уведомил, что в среду, 24 января, "Барса" попрощается с футболистом. На мероприятии будут все игроки команды, а также президент клуба Жозеп Бартомеу.
В четверг, когда "Барселона" будет играть против "Эспаньола" в Кубке Испании, Маскерано попрощается с болельщиками на стадионе "Камп Ноу".
По инормации СМИ, Маскерано станет игроком китайского клуба "Хобэй Чайна Форчун". "Барселона" получит за Маскерано около 5,7 миллиона евро.
Хавьер Маскерано играл за каталонский клуб с 2010 года, перейдя из "Ливерпуля". С тех пор он провел 334 матча за команду во всех турнирах.
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