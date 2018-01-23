Тактика Моуриньо и Гвардиолы не работает - комментарий тренера любительской команды покорил сеть (видео)

18:22, 23 января 2018
Футбол
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Наставник любительской команды по футзалу из Черкасской области Дмитрий Федоренко объяснил, как его команде удалось добыть первое очко.

Дмитро Федоренко / football24.ua

Наставник любительской команды по футзалу из Михайловки (Черкасская область) Дмитрий Федоренко рассказал, благодаря чему его команда смогла добыть ничью в одном из матчей.

По словам Федоренко, схема Жозе Моуриньо не сработала, а тактику Хосепа Гвардиолы игроки его команды не понимали. Спасла ситуацию тактика Юргена Клоппа, благодаря которой команда ФК "Михайловка" смогла добыть первое очко.

Полный текст комментария - на видео #FootballHub.

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Теги: #Дмитрий Федоренко тактика Моуриньо и Гвардиолы