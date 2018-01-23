Украина призывает федерации других стран бойкотировать чемпионат мира в РФ - Климкин

15:30, 23 января 2018
Футбол
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По словам министра иностранных дел, Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими движениями о бойкоте турнира в России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможности бойкота ЧМ-2018 / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о переговорах с федерациями футбола и фанатскими организациями о бойкоте чемпионата мира по футболу-2018 в России или протестов в рамках мероприятия.

«Мы беседуем с федерациями, но также говорим с организациями фанов о том, как они могут поднимать разные политические вопросы, бойкотируя этот чемпионат или четко выражая свою позицию во время пребывания в России», – сказал Климкин.

По его словам, переговоры с федерациями и фанатами проводятся отдельно.

Напомним, что сборная Украины не сыграет на чемпионате мира. Украинцы заняли лишь третье место в отборочной группе вслед за командами Исландии и Хорватии, не попав даже в раунд плей-офф.

Чемпионат мира-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля.

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Теги: #Климкин чемпионат мира в России