Украина призывает федерации других стран бойкотировать чемпионат мира в РФ - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о переговорах с федерациями футбола и фанатскими организациями о бойкоте чемпионата мира по футболу-2018 в России или протестов в рамках мероприятия.

«Мы беседуем с федерациями, но также говорим с организациями фанов о том, как они могут поднимать разные политические вопросы, бойкотируя этот чемпионат или четко выражая свою позицию во время пребывания в России», – сказал Климкин.

По его словам, переговоры с федерациями и фанатами проводятся отдельно.

Напомним, что сборная Украины не сыграет на чемпионате мира. Украинцы заняли лишь третье место в отборочной группе вслед за командами Исландии и Хорватии, не попав даже в раунд плей-офф.

Чемпионат мира-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля.